Reichspogromnacht Beitrag gegen das Vergessen

Beigeordnete Christina Rauch erinnerte in ihrem Grußwort an das Gebäude, das aus Hass und Rassenwahn zerstört wurde: „Niemand unternahm etwas dagegen. Wir sagen gemeinsam: Nie wieder! Wir alle wissen um die erneuten Gefahren von Rassismus und Nationalismus.“ Sie wies auf das Massaker der Hamas an Israelis hin und die Aufgabe eines jeden von uns, das eben beschworene Nie wieder! zu leben. „Wenn wir Zeuge von Unrecht werden, dürfen wir nicht zögern, etwas zu sagen. Jeder von uns muss sich für jüdisches Leben einsetzen“, ergänzte sie.