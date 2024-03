Bombardierung Zweibrückens „Der Krieg ist von Deutschland ausgegangen“

„Es sind viele hier, die ich in den letzten Wochen gesehen habe“, begann Oberbürgermeister Marold Wosnitza seine Ansprache bei der Kundgebung für Frieden, Freiheit und Demokratie am Hallplatz. Die Veranstaltung erinnerte wie jedes Jahr an die Zerstörung Zweibrückens am 14. März 1945 durch britische Bomber.