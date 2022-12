Zweibrücken/Pirmasens : Sparkasse Südwestpfalz erhöht ab 1. März Kontogebühren

Zweibrücken/Pirmasens Privatkunden zahlen etwas mehr für Grundpreis und einzelne Buchungen – und eine neue Gebühr für die Karte. Trotzdem sei man weiter relativ günstig.

Blick auf Konkurrenz: Der durchschnittliche Monatspreis liegt laut Sparkasse auch nach der Erhöhung weit unter den Preisen, die viele andere Banken in der Region für Pauschalpreismodelle erhöben. Viele Banken hätten ihre Preise bereits in den vergangenen drei Jahren teils deutlich erhöht oder einzelne Dienstleistungen über Filialen gleich ganz eingestellt, so Kuntz: „Diesen Weg gehen wir bewusst nicht. Wir sind auch in Zukunft mit einem umfassenden Produkt- und Dienstleistungsangebot zu fairen Preisen für unsere Kunden da.“