Garagenkonzerte von „Lotti & Jake“ in Mittelbach : Garage statt Konzertbühne

Zweibrücken Freude bereiten, sich selbst und anderen, wollten „Lotti & Jake“ mit ihren spontanen Garagenkonzerten. Um Gedränge zu vermeiden, erfuhren davon nur die Mittelbacher Nachbarschaft und zufällige Spaziergänger.

Die Namen hatten die beiden Laienschauspieler zu dieser Zeit in Bühnenrollen und übernahmen sie gleich für die Musikerkarriere. Im gesamten saar-pfälzischen Raum sind die beiden Zweibrücker gern gesehene Gäste. Und in ihrer Heimatstadt. Zweimal musste das in der A.C.H.Eventhalle geplante Johnny-Cash-Konzert in diesem Jahr bereits verschoben werden, letztmalig am 20. Dezember. „Alle guten Dinge sind drei“, hoffen beide auf den Auftritt am 6. März 2021. Kostproben aus diesem gut zweieinhalb stündigen Programm mit seinen 36 Titeln mag bis dahin das eine oder andere Garagenkonzert liefern. Wer die beiden Künstler unterstützen will, kann sich bereits jetzt Karten für den März sichern.