Garagen-Weihnachtskonzert von „Lotti & Jake“ in Mittelbach : Ein kleines vorweihnachtliches Straßenfest

„Lotti & Jake“ – Renate Felten und Karl-Otto Benoit – brachten bei ihrem Garagen-Konzert in Mittelbach das Publikum zum Tanzen und Mitsingen. Foto: Cordula von Waldow

Mittelbach Mit ihrem Garagen-Weihnachtskonzert erfreuen „Lotti & Jake“ in Mittelbach seit zwei Jahren ihre Nachbarn, Freunde und Fans.

Von Cordula von Waldow

Was hilft bei klirrender Kälte am besten? Genau: Dampfender Tee oder Glühwein und sich warm tanzen. Diese Methode jedenfalls wandten die Mittelbacher bei ihrem Garagen-Konzert-Straßenfest „Am Fichtenhain“ an. „Gebt ihr wieder ein Garagen-Weihnachtskonzert?“, waren „Lotti & Jake“ von ihren Nachbarn und Fans bereits im Sommer gefragt worden. Natürlich ließen sich Renate Felten und Karl-Otto Benoit nicht lange bitten, wenngleich sie nach dem Ende der blockierenden Corona-Zeit wieder auftreten durften. Zwei Jahre lang hatte das Duo die Not zur Tugend gemacht und an Sonntagen vor der eigenen Garage für die Nachbarschaft musiziert und gesungen. Das Garagen-Konzert hatte in beiden Jahren Fans quer durch die Stadt und darüber hinaus ins Mittelbacher Wohngebiet gelockt.

In diesem Jahr waren es vorwiegend Nachbarn und Freunde, die sich Glühwein schlürfend und tanzend in den Bann von Renate Feltens souliger Stimme und der mitreißenden Musikauswahl ziehen ließen. Denn die meisten Titel konnten alle mitsingen. Wie etwa „Swing low, Sweet Chariot“. Mit „Merry Chrismas everywhere“ war die vorweihnachtliche Stimmung am vierten Adventsonntag zur besten Kaffeezeit dann auch ohne Glühweinunterstützung auf Anhieb bestens. Weit schallend, nahm Jake sein dick eingemummeltes Publikum bei „Heute hier, morgen dort“ mit auf die Wanderschaft und weckte so manche Reiselust für das kommende Jahr.

Saskia Griffin und Ehemann Henry tanzten mit den beiden kleinen Töchtern und schwenkten sie im Rhythmus. Frieren? Fehlanzeige. Die sportliche Vorsitzende des Kneipp-Vereins Zweibrücken, die direkt neben dem Künstlerpaar wohnt, liebt das vorweihnachtliche, musikalische Straßenfest, bei dem sich alle treffen, man sich bald mit diesen, bald mit jenen unterhält und alle zusammen Spaß haben.

Die Frotzeleien zwischen „Lotti & Jake“ mündeten in dem entspannenden Titel „Don‘t worry, be happy“. „Dabei kann man so schön grooven“, strahlte Wilma Sebralla. Die Senioren von „weiter hinten in der Straße“ wiegte sich höchst beweglich im Rhythmus der Musik und genoss das Vor-der-Haustür-Live-Event sichtlich.

Der von Karl-Otto Benoit versprochene Ausflug nach Bayern entpuppte sich als die eigene Version des Künstlerpaares von „Schickeria“, das eigentlich von der Spider Murphy Gang aus dem Jahr 1981 stammt. Zu den neuen Titeln aus diesem Jahr zählt die Rock-Version von Lou Reeds „Walk on the wild side“, die kräftig in die Beine ging. Von ihrem Mann nach seiner Aussage zu diesem unweihnachtlichen Titel genötigt, röhrte Reni Felten zur Begeisterung des mittlerweile gut 50-köpfigen Publikums quer durch alle Altersstufen den absolut passenden Rock-Titel „I have a party tonight“ und erhielt kräftigen Szenenapplaus nebst Begeisterungspfiffen. So wurden auch die Finger gut durchblutet.

Karl-Otto Benoit wärmte seine Gitarrenfinger immer wieder an dem hinter den Musikern hängenden Heizstrahler. Neben rockigen Songs wie dem als Dialog vorgetragenen Ohrwurm „Hit the Road, Jack“ durften natürlich die beliebten Country-Hits nicht fehlen. So führten die „Country Roads“ auch zu Weihnachten nach Hause.

Der Clou an diesem Nachmittag war das Auftauchen einer 30-köpfigen Läufergruppe der Laufschule Saarpfalz. Mit ihren Stirnleuchten schufen die Sportler eine tolle Stimmung in der mittlerweile fast dunklen Straße. Damit sie bei ihrem Stopp nicht auskühlten, sondern anschließend noch weiter trainieren konnten, griffen „Lotti & Jake“ tief in die Rock ‘n‘ Roll-Kiste. Sehr zur Freude der am Ende zahlreichen Musik-Fans.