Müllverschmutzung im Wald Von Unterwäsche über Kondome bis hin zu vollen Kotbeutel

Um der Müllverschmutzung im Wald entgegenzuwirken, hat Beckmann jetzt eine Idee umgesetzt. Sie hat sich die Rechte an einer Zeitungsseite, die vor einigen Wochen im Pfälzischen Merkur erschienen ist, geholt, um diese als Plakat im Wald aufzuhängen. Darauf zu sehen sind „Unbeliebte Naturbewohner“, also unachtsam weggeworfener Müll – und die entsprechenden Angaben zur Verrottungszeit von Aluminiumdose, Glasflasche, Plastikbeutel und vielem mehr. „Es ist erschreckend, wie lange es dauert, bis dieser Müll verrottet“, sagt die 67-Jährige. Zwölf Exemplare haben die Beckmanns ausgedruckt. Diese werden jetzt entlang der Gassigehstrecke aufgehängt – beispielsweise an einem Parkplatz in der Nähe des Waldfriedhofs oder an der Kugelfanghütte Wattweiler.