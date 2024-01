Fußballtennis bei der VT Zweibrücken Wenn das Runde übers Netz muss

Fußball kennt jeder – aber Fußballtennis? Die Handball-Abteilung der VT Zweibrücken hat dieses Angebot seit knapp einem Jahr in ihrem Programm. Reiner Deßloch, der Hausmeister an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken ist, hat den Verein mit Schülern und Ehemaligen der Schule gegründet. „Das sind fast alles meine Jungs“, sagt der frühere Ju-Jutsu-Kämpfer stolz. Eine schwere Krankheit zwang ihn kurzzeitig zum Aufhören. „Ich hatte Leukämie. Genau in dieser Halle, in der wir gerade stehen, fand dann eine Typisierungsaktion statt. Diese Halle hat wirklich eine besondere Bedeutung für mich. Es wurde ein Spender gefunden und seit 2014 bin ich wieder dabei“, verrät er. Mit viel Elan trainiert er die jungen und älteren Teilnehmer in der außergewöhnlichen Sportart – denn Deßloch kann sogar eine Ausbildung für Fußballtennis vorweisen.