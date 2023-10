Privatstraßen-Streit „Wir wollen doch Nachbarn bleiben“

Vergleiche mit der Situation in der Siebenpfeifferstraße weist er zurück. „Dort, so entnehme ich der Presse, geht es den Eigentümern wohl eher um einen großen Gewinn in kurzer Zeit. Wir hingegen achten darauf, die Anwohner einzubeziehen. Wir wollen ja die nächsten Jahre Nachbarn bleiben.“ Er verstehe, dass Menschen Änderungen in ihrem Wohnumfeld nicht mögen. „Kompromisse sind immer möglich. Ich möchte mein Grundstück wirtschaftlich verwenden. Solche Einnahmen lassen sich natürlich am besten erzielen, wenn alle zufrieden sind.“