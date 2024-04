Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde Stolzer Blick zurück

Die enormen Investitionen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gerade beim Löschwesen gaben allerdings auch Gelegenheit zum Danksagen. Dabei erinnerte Verbandsbürgermeister Bernhard insbesondere an die vielen ehrenamtlichen Frauen und Männern in den Löscheinheiten und ein ganz besonderes Lob hatte an diesem Sonntagvormittag Björn Bernhard für den ehrenamtlichen Beigeordneten Thomas Hohn parat, welcher den Geschäftsbereich Feuerwehr eigenverantwortlich leitet. „Hier wird ausgezeichnete Arbeit geleistet, ist eine gute Zusammenarbeit mit den Führungskräften in der Verbandsgemeindewehrleitung feststellbar, bringen sich junge Frauen und Männer zum Wohle der Gemeinschaft oder Katastrophengeschädigten wie bei den Ereignissen im Ahrtal ein, herrscht einfach eine ausgezeichnete Kameradschaft und Zusammenhalt“, so der Verbandsbürgermeister, der in diesem Zusammenhang auch den inzwischen eingeführten Ehrentag für alle Feuerwehrfrauen und Männer in den 17 Löscheinheiten in den Mittelpunkt rückte und davon überzeugt gewesen ist, das ehrenamtliche Engagement zumindest in der Momentaufnahme passend zu würdigen.