Start am Donnerstag Frittenwerk eröffnet Filiale im Outlet

Die Geschäftsidee von Martin Unger und Mateo Keydi sei einst aus einem elterlichen Imbissbetrieb entstanden, erzählt Deska weiter. Mit einem gewöhnlichen Imbiss hat Frittenwerk heute allerdings nichts mehr gemein. Man bezeichnet sich selbstbewusst als Pommesmanufaktur. Und am speziellen Housecut der Pommes erkennt man schnell, dass hier kein gewöhnliches TK-Produkt den Weg in die Fritteuse findet. Auch Saucen und Dips sind hausgemacht.. Und man setzt auf Nachhaltigkeit: Angerichtet wird, wie beim Original, in umweltfreundlichen Pappschalen. Die Fastfood-Idee aber ist Teil der Frittenwerk-DNA. „Wir haben 27 Mitarbeiter hier, sieben bis zehn davon sind immer da, montags bis samstags, 11 bis 19.30 Uhr. „In zwei Minuten sollte eine Bestellung spätestens fertig sein“, verspricht Attiqur.