Auszeichnung für Zweibrücker Friseurin New York ist die Krönung

„New York ist die Krönung.“ Die freudige Vor-Spannung von Anke Köhler ist spürbar. Sie sagt: „Ich brauche das.“ Der Stress in Prüfungen und Wettbewerben, das Adrenalin, setzen in der Frisörmeisterin und Visagistin/MakeUpArtist erst alle ihre Fähigkeiten frei. Kein Wunder, dass sich die 44-jährige Saarländerin wie eine Schneekönigin auf ihre nächste Herausforderung freut. Im Februar 2024 darf sie, als eine von rund 30 Top-Friseuren in Deutschland, bei der Internationalen Fashion-Week in New York die Frisuren der Models stylen, welche die Haut-Couture der Welt auf den Laufsteg bringen. Was für eine Show, was für ein Erlebnis. „Wir wissen noch gar nicht, für welches Label wir arbeiten dürfen, aber das ist mir auch gleich“, beschreibt die Friseurmeisterin. Konkrete Wünsche habe sie keine. Was zählt, ist der olympische Gedanke: Dabeisein ist alles.