Zweibrückerin bei Fashion Week in New York „Das ist genau mein Ding!“

Doch am dritten Tag wurde es chaotisch. „Typisch Amerika“, sagt Anke Köhler dazu. Am frühen Morgen in einer anderen Location wussten in einem zudem beengten Raum weder die Visagisten noch die Friseure, wohin sie sollten. Während viele Kollegen dann den Nachmittag nutzten, um die Stadt zu erkunden, entschieden sich unter anderem Anke Köhler und Ayhan Saglam aus Blieskastel, in der Synagoge weiter zu arbeiten. Die ehrgeizige Friseurmeisterin erklärt: „Es war uns frei gestellt. Aber dafür waren wir schließlich nach New York gekommen.“