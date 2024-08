Freundeskreis Freibad Zweibrücken veranstaltete „Tag des Freibades“ 150 Seepferdchen wurden gemacht

„Wir hatten viele Mitbürger mit Migrationshintergrund als Teilnehmer, die ganz begeistert waren. Für uns war das auch ein wichtiger Beitrag zur Integration“, so Ipser. „Das Freibad ist ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt Zweibrücken“ – so sah es Schirmherr Christoph Gensch, „ich habe immer ein unterschwelliges Gefühl, dass es am Weiterbetrieb Zweifel gibt. Doch wenn das erst mal weg ist, werden wir das so – mit dem alten Baumbestand und dem großen Schwimmbecken – nie wieder bekommen.“