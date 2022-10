Freundeskreis Er „Schließ“ mich neu : „Nicht jeder hat einen Pool im Garten“

Dem Freundeskreis Er „Schließ“ mich neu gehören unter anderen an: Udo Ferber, Bettina Becker, Petra Ebersoldt, Stefan Pick, Sabine Gauf, Kerstine Metzger, Karin Ipser und Brigitte Kösterke. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Das Zweibrücker Traditions-Freibad an der Schließ muss als Kleinod in exponierter Lage erhalten bleiben. Um bürgernah zu sein, braucht die beliebte Sportstätte unter anderem flexible Öffnungszeiten. Unter anderem dafür setzt sich der Freundeskreis Er „Schließ“ mich neu ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Unsere Mission ist es, unserem beliebten Traditions-Freibad Schließ den Stellenwert zu geben, der ihm gebührt!“ Mit diesem Anliegen haben sich elf Schwimmbegeisterte, darunter die Rettungsschwimmerin Karin Ipser und Sabine Gauf, sportbegeisterte Leiterin der Grundschule Sechsmorgen, mit ihrem Freundeskreis zusammengeschlossen und die Initiative Er „Schließ“ mich neu gegründet.

Die Zweibrückerinnen und ihre Gleichgesinnten haben alle selbst das idyllisch gelegene Freibad an der Schließ mit seinen Bäumen und dem Blick direkt auf den Schwarzbach von klein auf kennen und lieben gelernt. Bis heute treffen sie sich regelmäßig dort zum Schwimmen. Etwas, das nach ihrer Meinung unbedingt als generationsübergreifender Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren und Sportler erhalten bleiben muss. „Ein Kleinod“, betont Karin Ipser. „Nicht jeder hat einen Pool im Garten“, erinnert die Zweibrückerin an die Wichtigkeit, ein attraktives, sportliches Freizeitangebot zu fördern. Das gehöre nach Ansicht der Bürgerinitiative zu der Daseinsfürsorge einer Stadt, insbesondere einer „Stadt am Wasser“, die zudem mit Attributen wie Sport- und Vereinsstadt oder Wohnstadt mit hoher Lebensqualität wirbt.

Sabine Gauf ergänzt: „Schwimmen dient der Förderung der Gesundheit und gehört zu den Sportarten, die bis ins hohe Alter möglich sind.“ Für Kinder sei es zudem unabdingbar, schwimmen zu lernen und regelmäßig zu praktizieren. Sie betont: „Schwimmen ist Lebensrettung!“

Es gebe nur wenige Städte, in denen ein innenstadtnahes Freibad zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem neuen Bahnhaltepunkt so gut zu erreichen sei. Karin Ipser erinnert: „Unser Freibad verfügt über eine ideale Lage als Verlängerung der Grünachse, liegt in Fußnähe zum Wasserspielplatz sowie der Freizeitanlage „Kleiner Exe“.

„Unser traditionsreiches Freibad an der Schließ in exponierter Lage soll ein attraktiver Anziehungspunkt sein!“ Dafür setzt sich der Freundeskreis Er „Schließ“ mich neu ein. Es könne nicht sein, dass in diesem Bad, das in diesem Jahr 65 Jahre lang besteht, die Öffnungszeiten so drastisch gekürzt würden (10 bis 18 Uhr – Kassenschluss), dass niemand mehr morgens vor der Arbeit schon schwimmen könne und auch nach Dienstschluss oder nach Ende der Ganzganztagsschule die Zeit eng werde.

Karin Ipser weiß von anderen Freibädern in der Region, wie Contwig oder Kirkel, dass diese neben Bademeistern mit ausgebildeten Rettungsschwimmern zusammen arbeiten, um die Öffnungszeiten zu erweitern. „Das hat uns so weh getan, dass wir abends zum Schwimmen jetzt dorthin fahren mussten, weil die Schließ schon geschlossen hat“, betont sie. Ein Freibad brauche keine Öffnungszeiten wie eine Behörde, sondern müsse flexibel dann öffnen, wenn die Leute Freizeit haben.