Tourismus und Stadtgeschichte : Freunde der Zweibrücker Industriekultur gesucht

Dietrich Soyez (rechts neben Gerhard Herz) im Gespräch mit der Kulturdezernentin Christina Rauch (rechts) und der Leiterin des Stadtmuseums, Charlotte Glück. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Die Initiatoren der Aktion sind insbesondere an jungen Mitstreitern interessiert.

Zweibrücken verfügt über eine interessante und wechselvolle Industriegeschichte. So spannend und abwechslungsreich, dass es sich die beiden Zweibrücker Pensionäre Dietrich Soyez und Gerhard Herz jetzt zum Ziel gesetzt haben, diesen Aspekt der Stadthistorie genauer zu untersuchen. Ziel des Unternehmens: Die Geschichte der Zweibrücker Industrie so aufzubereiten, dass sie bei der Bevölkerung Interesse weckt oder gar Touristen in die Südwestpfalz lockt.

Soyez, emeritierter Professor für Geographie, und der ehemalige Orthopäde Herz hatten sich mit ihrem Vorhaben an die Stadt gewendet und waren dort auf offene Ohren gestoßen. So nahmen an der Pressekonferenz am Dienstag im Stadtmuseum die Leiterin desselben, Charlotte Glück, und die Kulturdezernentin Christina Rauch (CDU) teil. Letztere stellte zwei der konkreten Vorhaben des Projekts vor: Einen touristischen Pfad zur Industriegeschichte auszuarbeiten und die Erkenntnisse der Recherchen im Internet zu präsentieren.

Herz erklärte anschließend, wie sein Interesse an der Industriekultur Zweibrückens entstanden war: Zum einen, weil er als Unfallarzt häufig mit der Industrie in Berührung kam. Zum anderen, weil er um den Fortbestand der Villa Schwinn fürchtet: „Das ist eines unserer wenigen Kulturdenkmäler, die mit der Industrie zusammenhängen.“ Das alles habe ihn dazu bewogen, sich mit der schon über 170 Jahre währenden Geschichte der Industrie in Zweibrücken zu beschäftigen. „Diese Entwicklung ist so faszinierend in der Breite, in der Idee, mit den unwahrscheinlichen Erfindungen, den Ingenieursleistungen und den geschickten Geschäftsführungen.“ Die Zweibrücker Produktion wirke bis heute weit über die Grenzen hinweg. Da gebe es außer John Deere und Tadano noch weitere Firmen, doch das wüssten die wenigsten.

Wie soll man das nennen, was sie untersuchen und herausstellen wollen, hätten Soyez und er sich gefragt. Letztlich sei man auf den Begriff „Zweibrücker Industriekultur“ gekommen. Viele Städte hätten ähnliche Projekte schon erfolgreich durchgeführt.

Soyez sagte anschließend, dass Herz mehr in Zweibrücken verankert sei als er. Dafür sei er als ehemaliger Geographieprofessor weltweit besser vernetzt. Er beschäftige sich schon seit 40 Jahren mit der Industriekultur in allen möglichen Ländern, beispielsweise in Japan. In den Achtzigerjahren habe er in Völklingen in der Fußgängerzone gestanden und dafür geworben, die Hütte nicht abzureißen. „Wir brauchen das nicht mehr, das ist alter Schrott“, habe er zu hören bekommen. Heute ist die Völklinger Hütte Weltkulturerbe und Touristenmagnet.

Herz erläuterte anschließend, dass Soyez und er bereits Mitstreiter besäßen, aber auch noch weitere suchten. „Über einen Freundeskreis wollen wir das Ganze auf breitere Füße stellen und auch bewusst junge Leute ansprechen.“

Charlotte Glück meinte, Soyez und Herz hätten bei ihr offene Türen eingerannt. In Zweibrücken sei bis jetzt die Geschichte des Barock und jene der Demokratiebewegung im Vordergrund gewesen, jetzt sei sie froh, dass die Industriegeschichte der Stadt angegangen werde. Man könne das Ganze auch in einzelne Themen aufsplitten. Die Volkshochschule könne Herberge für einzelne Arbeitskreise sein.