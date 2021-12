Geschenke für Vierbeiner : Ein bisschen Glück für die Tierheim-Tiere

Zweibrücken Tierheimtieren Wünsche erfüllen – das ist die Intention des Weihnachtswunschbaums im Zweibrücker Fressnapf. Eine, die gerne diese Wünsche erfüllt, ist die Zweibrückerin Yvonne Früauf.

Umso schöner ist es, dass es Menschen gibt, die gerade zur Weihnachtszeit auch an sie denken. Im Fressnapf in Zweibrücken haben Geschäftsführer Tim Lorenz und seine Frau einen Weihnachtsbaum mit Weihnachtswünschen der Zweibrücker Tierheimtiere aufgestellt. Das Team um die Leiterin Katja Bösel hat für die einzelnen Tiere deren persönliche Wünsche ausgewählt: Spielzeug etwa gegen die Langeweile in langen Tierheimnächten oder spezielles Futter bei Allergien oder Unverträglichkeiten. Auch Decken sind sehr beliebt.