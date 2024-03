Polizei sucht Zeugen Fressnapf ausgeraubt

(red) Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag vor Ladenschluss gegen 19 Uhr die Fressnapf-Filiale in der Saarpfalzstraße ausgeraubt. Nach Polizeiangaben lief er zielstrebig in Richtung Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, den Bargeldbestand in eine schwarze Stofftüte zu legen, die er mitgebracht hatte. Nach der Aushändigung von insgesamt 3786 Euro entfernte sich der Täter mit seinem weiß/gelben Trekkingrad in Richtung Homburger Straße.