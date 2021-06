Freiwilliges Ökologisches in Rheinland-Pfalz : Rahmenbedingungen für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr

Zweibrücken (cms) Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein Freiwilligendienst als Bildungs- und Orientierungsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 Jahren. Vollzeitschulfrist muss erfüllt sein.

In Rheinland-Pfalz dauert das FÖJ 12 Monate. In dieser Zeit arbeiten die Freiwilligen 39 Stunden pro Woche in einer Einsatzstelle mit, besuchen fünf Seminare mit gleichaltrigen FÖJ’lern aus der Region und lernen sich selbst und ihre Fähigkeiten besser kennen. Zudem gibt es 30 Urlaubstage. Das FÖJ startet jedes Jahr am 1. August.