Es lag nicht nur am Wetter Freibäder-Besucherzahlen stark eingebrochen

Den Glanzzeiten aus den 80er Jahren, als teilweise 145 000 Menschen pro Saison das Contwiger Freibad besucht hatten, seien natürlich längst vorbei. „Das ist heute nicht mehr möglich; was auch daran liegen mag, dass die Kinder einfach länger in der Schule sind“, vermutet Bernhard. „Deshalb sind wir in diesem Jahr natürlich nicht ganz so glücklich mit der Saison und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser läuft.“ Nichtsdestotrotz kann der Verbandsbürgermeister auch Positives berichten. Etwa über die vielen Stammgäste, die teilweise täglich ins Schwimmbad kommen und ihren Bahnen schwimmen. „Zwar haben wir mit Beginn der Saison die Preise anheben müssen, doch mit unserer neuen Familienkarte im Endeffekt sogar dafür sorgen können, dass der Eintritt in diesem Bereich günstiger wird“, so Bernhard und erläutert: „Alles in allem haben wir unsere Preisstruktur vereinfacht, in Vorbereitung auf das neue Kassensystem, das wir, sobald der neue Eingang fertig ist, einführen werden.“ Für die Gestaltung hat die Verbandsgemeinde ein Team der Hochschule Kaiserslautern, Standort Zweibrücken, beauftragt (wir berichteten). „Die Umsetzung ist aber erst im kommenden Jahr, vielleicht sogar erst 2025“, verrät Björn Bernhard.