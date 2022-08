Fünf von 360 rheinland-pfälzischen Fällen in Zweibrücken : Freibäder-Personal wird oft bedroht und beleidigt

Mainz/Zweibrücken Die CDU hatte zu dem Thema eine Anfrage im Landtag gestellt. Zahlen nennt das Innenministerium auch für Pirmasens und die Südwestpfalz.

In rheinland-pfälzischen Freibädern sind dieses Jahr bis Ende Juni Dutzende Bedienstete bedroht und beleidigt worden. Das geht aus einer Antwort des Landes-Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Karina Wächter (CDU) hervor. Demnach meldeten die Landkreise und kreisfreien Städte rund 70 Bedrohungen und 280 Beleidigungen in Frei- und Kombibädern. Körperlich angegangen worden seien im ersten Halbjahr zehn Bäder-Bedienstete. In Zweibrücken gab es fünf Beleidigungen, in Pirmasens je eine Bedrohung und Beleidigung sowie in der Südwestpfalz eine Bedrohung und drei Beleidigungen.