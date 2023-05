Kommentar zum Freibad Zweibrücken Ohne Erregungswellen oben ohne baden gehen

Zweibrücken heißt die kleine Stadt tief im Westen Deutschlands. So tief, dass sie gerne mal übersehen wird. So auch von einer Nachrichtenagentur, die kürzlich eine Umfrage unter rheinland-pfälzischen Freibad-Betreibern gemacht hatte, ob diese denn – ähnlich wie gerade Saarbrücken – Frauen erlauben wollen, genau wie Männer barbrüstig baden zu dürfen. Was fast alle befragten Städte ablehnten. Weil es an dem Tag schon zu spät war, beim Zweibrücker Bad-Betreiber (Stadtwerke) noch jemand zu erreichen, hatte der Merkur zunächst mithilfe eines Blicks ins eigene Archiv den Agenturtext ergänzt. Und siehe da: Als wir zuletzt vor zwanzig Jahren berichteten, war in Zweibrücken genau das schon längst erlaubt, was heute andernorts in meist heftigen Kontroversen zu erkämpfen beziehungsweise zu verhindern versucht wird. Hier kursiv der relevante Absatz aus dem Artikel 2003: „In der Badeordnung ist keine Rede von oben ohne oder nicht“, erklärt der Bademeister. Das „Nackigmachen“ fiele keinesfalls unter Erregung öffentlichen Ärgernisses. Den weiblichen Badegästen sei es gerne gestattet, sich frei im Schwimmbad zu bewegen. Nur zum Kiosk sollten sie sich wieder das Oberteil anziehen.