Frauenkreis der protestantischen Pfarrgemeinde Rimschweiler : Eine ganz besondere Märchenstunde

Rimschweiler Das erste Kaffeetrinken des Rimschweiler Frauenkreises der protestantischen Pfarrgemeinde war dem Thema Märchen gewidmet. In aufgestellten Märchenszenen, Märchenlesungen, Märchenmelodien und einem spannenden Märchenquiz wurden auf unterhaltsame Art Kindheitserinnerungen geweckt.

„Ich habe die Kuchenstücke kleiner geschnitten, dann könnt ihr mehr essen“, verkündete Doris Pirrung zu Beginn des Frauennachmittags bei der protestantischen Gemeinde Rimschweiler. Die Vorsitzende hatte zwei Jahre lang alle Hände gerührt und unzählige, liebevolle Ideen und Zuwendungen verwirklicht, um den Kreis in der Zeit der Kontaktbeschränkungen am Leben zu erhalten.

Doris Pirrung hatte ein Märchenquiz vorbereitet, das sie als Klammer um zwei unbekanntere Märchenlesungen spannte. Schnell fühlten sich die Seniorinnen in ihre Kindheit zurückversetzt und gruben in ihrem Gedächtnis, um die verschlüsselt beschriebenen Märchenfiguren zu identifizieren. „Oh, gleich hab‘ ichs – wie heißt doch bloß das Märchen?“

Welch ein Erfolgserlebnis, wenn gleich nach den ersten Worten jemand „Rumpelstilzchen“ oder „Aschenputtel“ rief. Selbst „Hänsel und Gretel“ waren so im „Zeitungsdeutsch“ beschrieben, dass erst das Skelettstück zum Erkennen führte. Wunderbar vorgetragen, lud Doris Pirrung am Ende dazu ein, die bekanntesten Märchensprüche zu erkennen oder zu ergänzen. Ein großer Spaß für alle, der nebenbei die kleinen grauen Zellen aktivierte, ebenso wie Fingerspiel-Gebete von Ive Conrad.

Als fast szenische Lesung mit Dialogen in verstellter Stimme und kleinen, spontanen Flötenmelodien an den passenden Stellen, erweckte die Autorin dieses Textes den „Beherzten Flötenspieler“ zum Leben. Ihm war es in seiner Furchtlosigkeit und getragen von seinem heiteren Flötenspiel gelungen, den Schatz des alten Geizkragens aus dessen verfallenem Schloss zu retten und damit seinen Geist zu erlösen. Dazu musste er den Geldhaufen in zwei gleiche Teile aufteilen. Mit seinem Taschenmesser und einem dort bereit gelegten Hammer zerschlug er den letzten Kreuzer in zwei Hälften und brach so den Spuk, der schon viele das Leben gekostet hatte.