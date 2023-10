Prozess wegen versuchten Totschlags „Die hat mich gestoch', die hat mich gestoch'“

Das blutige Steak-Messer hatte die Frau am Tattag auf einem Müllsack abgelegt. Weshalb es bezüglich Täterin und Opfer keine Zweifel gab, sagte am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag in dieser Woche, eine 30-jährige Ermittlerin der auch für Zweibrücken zuständigen Kriminalinspektion Pirmasens: „An dem Messer wurde DNA vom Geschädigten und von der Beschuldigten gefunden.“ Am Freitag attestierte der von der Strafkammer bestellte Sachverständige Dr. Sergiy Davydenko von der Mainzer Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Angeklagten zudem eine sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung, die unter anderem durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung bestimmt sei. Deshalb und wegen ihres Alkoholkonsums sei sie nur vermindert schuldfähig. Der Gutachter schlug der Strafkammer vor, anzuordnen, die 23-Jährige wegen ihres „Hangs, alkoholische Getränke im Übermaß zu sich zu nehmen“, in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Ob es tatsächlich dazu kommt und wie hoch die Strafe ausfällt, wird die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Andreas Herzog nächsten Monat entscheiden. Es sind zwei weitere Verhandlungstermine geplant: am 8. November, 14 Uhr, und am 10. November, 9.30 Uhr.