Urteil in Abwesenheit : Zweibrückerin gab Reitsattel-Klau in Merzalben in Auftrag

Zweibrückerin gab Reitsattel-Klau in Merzalben in Auftrag

Urteil in Abwesenheit

Pirmasens/Zweibrücken Einer 22-Jährigen sollte am Amtsgericht Pirmasens wegen Diebstahls und Nötigung der Prozess gemacht werden. Obwohl sie nicht erschien, gab es ein Urteil.

Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Diesen alten Spruch muss eine 22-jährige Zweibrückerin gründlich missverstanden haben. Sie sah ihr „größtes Glück“ nämlich in einem Reitsattel, den sie gerne gehabt hätte. Und zwar, ohne ihn zu bezahlen. Deshalb hatte sie am 12. Mai eine 15-jährige Südwestpfälzerin dazu angestiftet, das Objekt ihrer Begierde aus der Sattelkammer eines Reiterhofes in Merzalben zu entwenden.