Hintergrund Fragen und Antworten zur Lage in den Zweibrücker Kitas

Zum normalen Personal kommen noch die Springerstellen hinzu (12, davon in jeder Kita eine und in den vier Spiel- und Lernstuben zwei Stellen für diese zum Aufteilen). Weiterhin hat die Stadt noch 14 Auszubildende im dualen System, das heißt diese Personen sind mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit zusätzlich in den Kitas. Zudem gibt es noch vier weitere Auszubildende im letzten Jahr ihrer Ausbildung (so genanntes Anerkennungsjahr) die in Vollzeit den Einrichtungen zur Verfügung stehen. Dazu kommen nach Angaben des Jugendamtes noch vier interkulturelle Fachkräfte in Teilzeit sowie jeweils eine Viertel-Stelle für Elternbegleitung in den Spiel- und Lernstuben. In einer Einrichtung steht auch noch eine Vollzeitstelle für Gesundheitsressilienz zusätzlich zur Verfügung. Letztlich sind zudem zwischen drei und sechs Personen im FSJ oder Bundesfreiwilligendienst in den Kitas im Einsatz. Bei den freien Trägern kommen ebenfalls noch weitere der oben aufgeführten Auszubildenden, FSJ-ler, interkulturellen Fachkräften et cetera hinzu.