Zweibrücken Gar nicht so einfach, unseren Lesern ein kniffliges Rätsel aufzugeben.

Vielleicht ist es ja in diesem Fall mal nicht so einfach?! Als kleiner Tipp sei verraten: Diese „Schraube“ war ganz schön teuer! Doch wo oder was ist das? Schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.