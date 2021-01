Rätseln Sie mit! : Smart, aber gesichtslos

Wo steht wohl dieser große graue Herr?

Schick hat sich dieser gesichtslose graue Herr gemacht, so mit Anzug und Krawatte. Aber wo lässt sich dieser Mann mit seiner Tasche in der Hand wohl erblicken? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite.