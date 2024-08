Fotograf Facco sieht seine Existenz gefährdet Wirtschaftsfeindlich oder bürgerfreundlich? Stadt stellt Passbildautomat auf

Das hat damit zu tun, dass es seit diesem Jahr ein neues Bundesgesetz gibt, das gewährleisten soll, dass die Identität einer Person sicher in ein Ausweisdokument überführt wird. Facco erklärt, dabei gehe es um das sogenannte Morphing: Das ist ein digitales Verfahren, das praktisch die Abbildungen zweier Gesichter in eine zusammenführt. Wird diese dann als Passfoto verwendet, könnten theoretisch zwei Personen denselben Pass verwenden. Deshalb stellt das Gesetz für die Zukunft sicher, dass das Passfoto tatsächlich eine digital unveränderte Aufnahme des Passinhabers darstellt. Es ist nämlich künftig nicht mehr möglich, dass Bürger ihre Passbilder zum Amt mitbringen. Vielmehr werden ihre Fotos samt Fingerabdrücken und Unterschrift digital erfasst und in eine Cloud (ein sicherer Online-Speicher) hochgeladen, von wo aus die Behörden Zugriff auf das Passbild haben.