80 Teilnehmende im Pop-up-Store Gesicht für Demokratie gezeigt

„Komm ein bisschen näher, da wo das Kreuz am Boden ist“, weist Thomas Brenner seine Freiwilligen an. Sobald der oder die Fotografierte richtig steht, hört man das Klicken der Kamera mit dem großen Objektiv. Den ganzen Vormittag macht der Fotograf das so im Pop-up-Store in der Zweibrücker Fußgängerzone an der Ecke Hauptstraße/Mühlstraße. Er stellt Menschen auf einen bestimmten Punkt und fotografiert sie.