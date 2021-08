Ixem deheem : „Man fühlt sich nicht so alleine“

„Man fühlt sich nicht so alleine“

Ursula Reinhard sitzt am Küchentisch und ruft über Alexa eine Freundin an. Im Rahmen des Projekt "Ixem deheem" haben Senioren einen Sprachsteuerungs-Assistenten erhalten. Foto: dpa/Oliver Dietze

Zweibrücken Ein Projekt in Zweibrücken hat untersucht, ob digitale Hilfsmittel gegen soziale Isolation helfen können.

Ursula Reinhard mag ihre digitale Assistentin, das wird ziemlich schnell klar. Die Rentnerin sitzt vor einem Bildschirm auf ihrem Sofa und berichtet via Video-Telefonie begeistert von all den neuen Funktionen, die sie kennengelernt hat. So tauscht sie sich beispielsweise regelmäßig mit ihrem Sohn und ihrem Bruder mittels Video-Anrufen aus. „Das ist tausend Mal schöner als übers Telefon“, sagt die 78-Jährige. Ohne diese Art der Kommunikation würde ihr etwas fehlen.