Wiedereröffnung „Die Ausstellung spiegelt unser Leben wider“

Das Niveau der gezeigten Kunst ist hoch, die Werke der teils weltbekannten Künstler sind sonst nur in großen Galerien zu finden. Elvira Bachs serielle Malerei „Die vier Jahreszeiten“ begrüßt die Besucher am Eingang. Die Künstlerin sei damals mit ihrer Tochter in Mörsbach gewesen, erinnerte sich Petra Stricker. Der helle Ausstellungsraum, an den sich ein verwunschener kleiner Garten anschließt, ist wie gemacht für Kunst und Kultur.