Oldtimer-Treffen Alte Schätzchen und Wiederholungstäter

So viel Anziehungskraft kann schön geformtes altes Blech haben. 149 mit Startnummern versehene Oldtimer und Motorräder, von Klassikern wie dem Trabbi oder dem T1 Bully über Hubraum-strotzende Musclecars bis hin zum italienischen Sportwagen, alle fachkundig vorgestellt vom neuen Moderator Michael Maisch, schmückten beim achten Forever Young-Oldtimertreffen die Plätze in der Zweibrücker Innenstadt und sorgten für richtig viel Betrieb beim Aktionstag „Heimatshoppen“ in der Fußgängerzone. So war man bei Kaiserwetter von Veranstalterseite, dem Zweibrücker Stadtmarketing und dem Gemeinsamhandel Zweibrücken, am Ende fast durchgehend zufrieden mit dem Erfolg.