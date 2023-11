Spiel- und Lernstube Sternenstaub Förderverein erfüllt Lesewünsche

Bereits zwei Mal hat der Verein einen Kinder- und Teenie-Basar veranstaltet. Die Resonanz in der Turnhalle der Breitwiesen-Grundschule war bereits bei der Premiere im Mai so gut, dass schon im Oktober eine Fortsetzung stattfinden konnte, die sich ebenfalls ausgezahlt hat. Knapp 400 Euro sind als Erlös für die Kinder zusammengekommen. Ein Teil des Geldes wurde in Absprache mit dem Team in wärmende Kuscheltiere und Bücher investiert – schöne Kinderliteratur, die nicht nur die Freude am Lesen vermitteln soll, sondern auch wunderbar in den verschiedenen Projekten der Spiel- und Lernstube begleitend eingesetzt werden kann.