Von 0 auf 22 - aber wann? : Lieferschwierigkeiten wohl auch für neue Zweibrücker Sirenen

Zweibrücken/Mainz Innenministerium gibt Fördersumme für Sirenennetz-Ausbau in Rheinland-Pfalz bekannt. Die Rosenstadt erhält etwas mehr Geld als zuletzt befürchtet.

(lf/dpa) Das Land hat den Kreisen und Städten in Rheinland-Pfalz 8,7 Millionen Euro für den Kauf von 750 neuen elektronischen Sirenen bewilligt. Das teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) vergangenen Donnerstag mit – ergänzte aber, das Fördervolumen sei damit ausgeschöpft, der Bedarf an Sirenen jedoch noch nicht abschließend gedeckt. „Wir hören aus den Kommunen, dass es ein großes Interesse an der Beschaffung weiterer Sirenen gibt.“ Die Landesregierung setze sich beim Bund dafür ein, dass deutschlandweit wieder ein effektives Sirenennetz aufgebaut werden kann. „Zudem wollen wir Wege finden, wie das Land auch künftig einen Beitrag leisten kann“, versprach Lewentz.

Im Einzelnen erläutert die Stadt-Pressestelle: Nach der Bund-Länder-Vereinbarung zur Förderung der Sireneninfrastruktur vom Oktober 2021 sei Zweibrücken zunächst von einer Festbetragsförderung – pro Standort zwischen 10 850 Euro für Sirenen in Dach-/Gebäudemontage bzw. 17 350.- Euro für freistehende Masten – für die in Zweibrücken geplanten 22 Standorte ausgegangen, was einer Förderhöhe von etwa 245 000 Euro entsprochen hätte. Nach Einreichung des Förderantrags habe die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion des Landes) der Stadt Zweibrücken am Ende Januar im Hinblick auf die derzeit zur Verfügung stehenden Fördermittel jedoch lediglich eine Höchstförderung von 39 050 Euro für drei Sirenenanlagen (2x Dach-, 1x Mastanlage) bewilligt. Nach dieser schlechten folgten aber zwei gute Nachrichten: „Durch nicht abgerufene Fördermittel hat die ADD in einem ergänzenden Bescheid vom 22.06.2022 noch eine weitere Zuwendung über 10 850 Euro für eine Dachanlage bewilligt. Im August 2022 wurde zudem noch eine Zuwendung über 32 550 Euro für drei weitere Dachanlagen ausgesprochen.“