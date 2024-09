Historisches Flugplatzrennen Motorisierte Nostalgie aus 6 Jahrzehnten

Dass man sehr beweglich sein muss, will man im Seitenwagen „eine gute Figur machen“, erklärte Juliane Bohlen am Rande des riesigen Fahrerlagers, wo sich die Gäste zwischen all den Raritäten frei bewegen konnten und so mit vielen Motorsportlern ins Gespräch kamen. Die Mutter von zwei Kindern ist zum ersten mal mit ihrem Partner Guido Gattinger und dessen Gespann Marke Eigenbau unterwegs. „Man muss sich immer auf die Seite legen, in der das Motorrad in die Kurve geht, damit das Gewicht auf den Innenreifen kommt und so für Stabilität gesorgt ist“, erklärt sie. Diese Fahrweise sei sicher nicht ganz ungefährlich, es bräuchte entsprechende Übung und auch Körpergefühl,aber sie genieße den Adrenalinkick. „Aber Gespannfahrer sind eigentlich immer sehr diszipliniert“, merkt ihr Motorradpartner an.