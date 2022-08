Nach halbstündiger Verfolgungsjagd verletzt : Halsbrecherische Flucht vor Zweibrücker Polizei endet mit Sturz

Zweibrücken 19-Jähriger versuchte unter anderem über Schotterweg, Kino und Autobahn zu entkommen. Er brach sich wohl die Hand. Auch Streifenwagen beschädigt.

Als ein Kleinkraftrad-Fahrer Mittwochfrüh gegen 2.30 Uhr in der Unterführung am Bubenhauser Kreisel in Zweibrücken ein Polizeiauto erblickte, flüchtete er zunächst über einen Feldweg. Einige Minuten danach entdeckten die Streifenpolizisten den Zweiradfahrer erneut in der Bubenhauser Straße. Am Zweirad war offensichtlich kein Kennzeichen angebracht. Diesmal flüchtete der junge Fahrer über einen erhöhten Bordstein auf einen Schotterweg parallel zum Schwarzbach. Der Aufforderung mittels Außenlautsprecher des Streifenwagens, sofort anzuhalten, leistete der Mann keine Folge. Er flüchtete anschließend in entgegengesetzter Richtung in den Kreisel und von dort in entgegengesetzter Richtung über die Autobahnabfahrt auf die A 8 und fuhr wieder in entgegengesetzter Richtung auf der Autobahnauffahrt herunter in Fahrtrichtung Gottlieb-Daimler-Straße. Dort fuhr er über den Kinoparkplatz und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort.