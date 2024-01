Fledermaus-Population in Zweibrücken und Umgebung wird untersucht „Geschwächt und mager ins Winterquartier“

Fledermaus-Experte Werner Mang war kürzlich zusammen mit Claudia Weber und Guido Pfalzer vom Arbeitskreis Fledermausschutz Rheinland-Pfalz und einigen Ehrenamtlichen unterwegs, um die Winterquartiere der Fledermäuse in Zweibrücken und Umgebung zu kontrollieren. Denn um die kalte und insektenarme Jahreszeit zu überleben, suchen Fledermäuse im Winter geschützte Orte wie Baumhöhlen, Brennholzstapel, Dachböden, Höhlen, Stollen oder Keller auf. Die kalten Monate verbringen sie dort im Winterschlaf. Das heißt, dass alle Stoffwechselvorgänge der Fledermäuse in der Kälte auf Sparflamme ablaufen. So entspricht die Körpertemperatur der Tiere der Umgebungstemperatur. Ihr Herzschlag reduziert sich um fast das Tausendfache und die Tiere machen nur wenige Atemzüge pro Stunde. Während des Winterschlafs ernähren sich Fledermäuse lediglich von den Fettreserven, die sie sich in den warmen Monaten angefressen haben. „Wir hatten keinen günstigen Herbst für Fledermäuse“, erklärt Claudia Weber, „durch den lang anhaltenden Regen konnten sie nicht so viele Insekten fangen und gingen teilweise geschwächt und mager ins Winterquartier.“ Umso wichtiger ist es, dass die Tiere nicht gestört werden, macht die Biologin klar, „denn sie sind in ihrem Winterschlaf mehr oder weniger hilflos gegen jegliche Störungen.“