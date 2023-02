Zweibrücken Fashion Outlet : „Five Guys“-Burgerpalast wird später fertig

Am Donnerstagnachmittag wurde auf der Baustelle von Five Guys im Zweibrücken Fashion Outlet fleißig gearbeitet. Bald kann auch innen gearbeitet werden. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Gut Ding will Weile haben: Das gilt bei Five Guys offensichtlich nicht nur für die individuell zusammenstellbaren Burger und die täglich handgeschnittenen Pommes – sondern auch für den Weg von der Burger-Bude in den Burger-Glaspalast.

Dieser wird gerade am Rande des Zweibrücken Fashion Outlet gebaut. Im Herbst hatte das Kultburger-Unternehmen angekündigt, im ersten Quartal 2023 vom provisorischen roten Container in den großen Neubau nebenan umziehen zu wollen, also bis Ende März. Doch bei der Feier zur Erweiterung des Elektroauto-Ladesäulenparks des Fabrikverkaufszentrums (wir berichteten) schätzte Center Director Uli Nölkensmeier auf Nachfrage unserer Zeitung, dass Five Guys den Neubau „Mitte/Ende Mai“ in Betrieb nehmen werde.

Die Außenarbeiten seien noch nicht abgeschlossen, aber so weit fortgeschritten, dass wohl in zwei Wochen der Innenausbau beginnen könne.

Seit November 2021 ist Five Guys mit diesem roten Container im Zweibrücken Fashion Outlet. Dahinter nimmt der Neubau Gestalt an. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken ist für die US-amerikanische Luxusburger-Kette der bislang einzige öffentlich zugängliche Standort in der ganzen Region Rheinland-Pfalz und Saarland (in das kürzlich eröffnete Restaurant auf der Air Base Ramstein kommt man nur mit Militärausweis).

Vor der Eröffnung der Bude vorm Zweibrücker Outlet im November 2021 hatte Five Guys für Aufsehen gesorgt mit Stellenanzeigen, in denen als Standort „Herzogstraße 1“ genannt war – das wäre das Rathaus gewesen! Oberbürgermeister Marold Wosnitza reagierte auf das Versehen auf der Lagekarte mit Humor: Zweibrücken wolle die Stadtkasse nicht mit einem Untermieter aufbessern – und habe auch schon ein „Burger-Büro“, nämlich das Bürger-Büro (wir berichteten).