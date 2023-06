Ende der Container-Ära Neues Five Guys-Restaurant in Zweibrücken so gut wie fertig

(jam) Nichts ist so langlebig wie ein Provisorium, heißt es. Im Falle des Containers, in dem die amerikanische Burger-Braterei Five Guys seit November 21 logiert, ist das Ende des Provisoriums jedoch nicht nur absehbar, sondern exakt bestimmbar: Am Freitag, 23. Juni, eröffnet das richtige Lokal im Designer-Outlet. Der Neubau mit Grün und Solarkollektoren auf dem gelben Dach steht direkt neben dem aktuellen knallroten Container, in dem bisher Fritten und Buletten auf Brötchen verkauft werden.