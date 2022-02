Betreiber der Zweibrücker Himmelsberg-Fachklinik : Amtsgericht: Helexier darf Firmensitz nicht ins Saarland verlegen

Zweibrücken Betreiber der Himmelsberg-Fachklinik bestreitet allerdings, jemals solchen Antrag gestellt zu haben. Und kündigt für die Klinik eine neue Gesellschaft an.

Die Helexier GmbH ist mit ihrem Versuch gescheitert, den Firmensitz von der Südwestpfalz ins Saarland zu verlegen. Helexier gehört seit 2020 in Zweibrücken das 2016 stillgelegte Evangelische Krankenhaus – und betreibt dort die private „Himmelsberg-Fachklinik“.

Bereits im April 2021 hatte Helexier angekündigt, den Firmensitz vom Schillerring 25 in Heltersberg (Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben) nach Püttlingen (Regionalverband Saarbrücken) zu verlegen. Und das diesbezüglich für Heltersberg zuständige Amtsgericht Zweibrücken bestätigte einige Zeit später öffentlich, Helexier habe den Firmensitz verlegt.

Doch monatelang tat sich nichts beim Firmensitz-Eintrag im Handelsregister. Warum? Dazu erklärte am Mittwoch auf Merkur-Nachfrage der Zweibrücker Amtsgerichtsdirektor Klaus Biehl: Das für Püttlingen zuständige Amtsgericht Saarbrücken habe die Firmensitz-Verlegung abgelehnt. Das Amtsgericht Saarbrücken bestätigte dies unserer Zeitung: Man habe deshalb Helexiers Handelsregister-Akte wieder zurück nach Zweibrücken geschickt.

So müsse vor Handelsregistereinträgen in Saarbrücken auch die IHK Saarland eine Stellungnahme abgeben. Die Industrie- und Handelskammer habe, nachdem Helexier ihre Fragen nicht beantwortet habe, eine negative Stellungnahme abgegeben.

Helexier hatte vergangenen April auf der eigenen Facebook-Seite und auf Merkur-Anfrage die geplante Verlegung des Firmensitzes damit begründet, in Püttlingen habe man besser geeignete Räume für den Bereich Verkauf von „Medical Equipment“ (Medizingeräte), für den man mehr Platz brauche – der Umzug solle schon eine Woche darauf abgeschlossen sein.

Der Pfälzische Merkur hat am Mittwoch auch Helexier per E-Mail um eine Stellungnahme zu der abgelehnten Sitz-Verlegung und eventuellen Folgen gebeten. Als Antwort darauf mailte Klaus-Dieter Hielscher (seit April 2021 Berater von Helexiers Himmelsberg-Fachklinik): „Ihr Hinweis auf eine vom Amtsgericht Saarbrücken abgelehnte Sitz-Verlegung ist nicht nachvollziehbar, da zu keinem Zeitpunkt beantragt! Der Sitz der Helexier GmbH befindet sich nach wie vor in Heltersberg.“