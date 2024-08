Bahnreaktivierung Ab Ende 2028 sollen wieder Züge fahren

Homburgs Oberbürgermeister in spe, Michael Forster, freut sich ebenfalls auf die neue Bahnstrecke. Er sieht in der Reaktivierung für Homburg gleich mehrere Vorteile. „Wir werden sicher einen Teil des Pendlerverkehrs auf die Schienen verlagern können“, was den nicht gerade unerheblichen Straßenverkehr in Einöd, Schwarzenacker und Schwarzenbach entlasten werde. Nicht zu vergessen sei auch der ökologische Beitrag, den die Reaktivierung mit sich bringe.