Kulturausschuss „Mediothek“ noch in der Schwebe

In dem Jahresbericht wird zuvorderst auf das Projekt „Mediothek“ hingewiesen, das 2023 „erstmals an die breite Öffentlichkeit“ gelangt sei. Um das Konzept vorzustellen, hatte die Stadtbücherei für den 13. Mai zu einem Tag der offenen Tür in die Räume des einstigen City-Outlet am Zweibrücker Alexanderplatz eingeladen (wir berichteten). „Etwa 200 Besucher“ hätten die Möglichkeit genutzt, um ihre Ideen und Vorschläge einzubringen – etwa zu einer „Bibliothek der Dinge“, in der man unter dem Motto „Zeisch fa Eisch“ zum Beispiel eine Karaoke-Maschine für die nächste Party, eine Sackkarre für den nächsten Umzug oder eine Webcam für die nächste Videokonferenz ausleihen kann. Hierzu merkt der Bericht kritisch an, dass dem Zweibrücker Rat zwar bereits im Herbst eine Ergebnis-Broschüre vorgelegt und eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden sei, die mehrheitlich Zustimmung gefunden hätten, jedoch bestünde hinsichtlich der Finanzierung „weiterer Klärungsbedarf“. Deshalb befinde sich das Projekt „Mediothek“ leider weiterhin „in der Schwebe“.