Umzug in die Lammstraße Finanzamt: Wir verbessern Service in Zweibrücken

Näher am Bürger – das trifft es alleine schon aus optischen Gründen. In der „Trutzburg“ Max1 (optisch kann sich der Passant dieses Eindrucks kaum erwehren) sei man bislang im dritten Stock ansässig gewesen. Pelzer macht deutlich: „Von der Lammstraße aus den Seiteneingang zu nehmen, mit dem Aufzug dann in den dritten Stock hoch – das ist in Sachen Erreichbarkeit etwas ganz anderes als das, was wir künftig in der Fruchtmarktstraße bieten“. Hier könne man im Idealfall vor dem Center parken (zumindest aber in einer Seitenstraße) und gelange ohne Umstände, ebenerdig, in das Service-Center. „Das ist schon mal ein großer Vorteil“, ist der Amtsstellenleiter gewiss. „Wir sind künftig viel sichtbarer“, freut er sich. Bislang habe am Max1 ein Messingschild als Hinweis auf das Center gedient, von außen habe kein Mensch erkennen können, dass in dem klobigen Komplex das Finanzamt befindlich sei. Künftig sei auf einen Blick zu erkennen, was sich hinter den Schaufenstern abspielt.