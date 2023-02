24. Februar in Zweibrücken : Am Jahrestag der russischen Invasion: Film über Ukrainerinnen

Am Jahrestag der russischen Invasion: Film über Ukrainerinnen

24. Februar in Zweibrücken

Flüchtende aus Irpin vor einer zerstörten Brücke kurz nach Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Zweibrücken „Der 20-minütige Dokumentarfilm porträtiert sechs ukrainische Frauen, beschreibt ihre Rollen und Herausforderungen im Krieg und vermittelt uns allen ein Bild von ihrem Mut, ihrer Widerstandsfähigkeit und Stärke“, heißt es in der Einladung.

Am 24. Februar ist seit 365 Tagen Krieg in der ganzen Ukraine. „An diesem Tag möchten wir innehalten und den Blick auf die Ukraine – und insbesondere ihre mutigen, unbeugsamen Frauen richten“, teilt das Protestantische Dekanat Zweibrücken mit. „Dazu zeigen wir den Film ,Oh sister!‘ der Filmemacherin Hanna Kopylova.“ Darin begleitet sie drei Friedensnobelpreisträgerinnen (Jody Williams USA 1987, Tawakkol Karman Yemen 2011 und Leymah Gbowee Liberien 2011) auf ihrer Reise vom polnischen Krakau bis ins ukrainische Lemberg.