Arbeiten dauern teils länger als geplant Große Baustelle verhindert Tag der offenen Feuerwehr-Tür

Der seit Jahrzehnten sehr beliebte Tag der offenen Tür der Zweibrücker Feuerwehr fällt dieses Jahr aus. Denn die Feuerwache in der Landauer Straße ist aktuell noch eine große Baustelle. Über beide Themen, aber auch über die für Samstag geplante Übung am Zweibrücker Rathaus, informierten am Donnerstag Oberbürgermeister Marold Wosnitza sowie Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger und Zugführer Matthias Freyler vom Stadtfeuerwehrverband.