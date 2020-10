Zahl des hauptamtlichen Personals der Zweibrücker Wehr ist bereits verdoppelt : Feuerwehr-Aufstockung kommt gut voran

Zweibrücken 2018 wurde beschlossen: Die Freiwillige Feuerwehr der Rosenstadt braucht vier Mal so viel hauptamtliche Kräfte wie bisher. Bei der Umsetzung liegt man im Zeitplan. Auch was bauliche und Ausrüstungs-Fragen betrifft.

2017 hatte die Feuerwehr Alarm geschlagen: Nur in etwa der Hälfte der Fälle schaffe man es im Stadtgebiet, in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit von acht Minuten wirksame Hilfe am Einsatzort einleiten zu können. Man brauche deshalb elf statt wie bislang fünf hauptamtliche Kräfte. Was die Stadtspitze damals noch mit rüden Worten zurückwies, wurde auf deren Vorschlag dann 2018 sogar noch viel weitergehender beschlossen: Die Feuerwehr solle in drei Phasen auf am Ende 21 hauptamtliche Kräfte aufgestockt werden, in der ersten Phase solle es acht Neueinstellungen geben.