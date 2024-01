Feuer Gartenhaus in Oberauerbach ausgebrannt

Die Feuerwehr Zweibrücken wurde am Samstag, 27. Januar, um 21.51 Uhr zu einem Brand einer größeren Gartenhütte nach Oberauerbach in den Angelsbachweg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gartenhaus mit einer Größe von circa 60 Quadratmeter in Vollbrand stand, teilte am Sonntag der Zweibrücker Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger mit.