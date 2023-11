Diskussion im Stadtrat Feuerwehr widerspricht Alarmruf aus Wattweiler deutlich

Vize-Feuerwehrchef Blinn war am Mittwochabend im Stadtrat unter anderem deshalb anwesend, weil es in einem Tagesordnungspunkt um die Belange der Brandschützer ging. „Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr, Standort Wattweiler“, lautete der Punkt. Ein Fahrzeug des Typs LF10 soll als Ersatz für ein „Tragkraftspritzen-Fahrzeug“ aus dem Jahr 1997 angeschafft werden, da dieses inzwischen „technisch veraltet ist“, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Wattweiler sei aufgrund seiner Lage von der Hauptwache in Zweibrücken aus nicht binnen der sogenannten Acht-Minuten-Regel (soviel Zeit darf maximal vergehen, bis die Wehr eintrifft) zu erreichen. Daher verfüge das Fahrzeug „über einen Wassertank und umfangreiche Ausrüstung, um bis zum Eintreffen der anderen Einsatzfahrzeuge wirksame Hilfe leisten zu können“.