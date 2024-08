Grenzüberschreitende Feuerwehr-Übung in Zweibrücken „Das Rathaus brennt“

Das „Dreiergestirn“, am Übungsende der Zweibrücker Großübung 2024 zum technischen Ablauf Rede und Antwort stehend, machte es mit einem simplen Beispiel verständlich. Früher, so Frank Theisinger, habe es geheißen „Dein Feuer – unser Feuer“. Heute würden die Feuerwehrleute zu einer Hilfeleistung gerufen, dann rücken die Feuerwehrleute als Helfer im Notfall aus und versuchen gemeinsam, dem Schadensereignis möglichst schnell den Garaus auszumachen. Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger und Hornbachs Wehrführer Michael Conrad haben zusammen mit dem Schweyener Kommandanten ein letztjähriges Paradebeispiel sofort zur Hand. Da brannte oberhalb von Mauschbach ein riesiges Stoppelfeld. Das Feuer drohte auf den nahegelegenen Wald überzugreifen. Deutsche und Franzosen meldeten das Schadensereignis gleichzeitig. Die Leitstellen in Landau und Metz gaben Großalarm und die Feuerwehrleute der drei Löscheinheiten bekämpften den Flächenbrand gemeinsam in gemischten Angriffstrupps erfolgreich.