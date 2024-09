Pirmasenser Fall am Landgericht Zweibrücken Angeklagter streitet rassistischen Brandanschlag ab

Der Familie aus dem ersten Stock sei nur der Sprung aus dem Fenster in viereinhalb Metern Höhe geblieben, so die Staatsanwaltschaft. Eine in der zweiten Etage lebende mehrköpfige Familie wurde von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Bei der Familie in der ersten Etage soll es sich laut Staatsanwalt Balzer um eben jene Nachbarn handeln, die der Angeklagte, der im Erdgeschoss des Hauses zur Miete wohnte, vor dem Brand als „Neger oder Nigger“ bezeichnet habe. Weshalb Staatsanwalt Balzer dem 51-Jährigen ein „rassistisches Tatmotiv“ unterstellt hat.